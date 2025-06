La Promessa Anticipazioni 15 giugno 2025 | Vera è sconvolta Lope l' ha tradita!

Prepariamoci a un episodio ricco di colpi di scena nella puntata de La Promessa in onda il 15 giugno 2025 su Rete4. Vera scoprirà con grande shock che Simona e Candela conoscono la sua vera identità, rivelandole che Lope è stato lui a informarli. Un tradimento che sconvolgerà le sue certezze, aprendo nuove questioni e tensioni. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni di questo episodio imperdibile.

