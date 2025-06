La prima firma della 2.0 di Cesc Fàbregas | Martin Baturina arriva

Il mondo del calcio si prepara a una rivoluzione: Cesc Fàbregas, dopo aver scelto di dedicarsi a un progetto ambizioso in COME, sigla la sua prima firma della nuova era, la 2.0. La decisione di respingere offerte di club prestigiosi come Inter e Bayer Leverkusen dimostra la sua ferma volontà di lasciare un’impronta duratura. E in Italia, il talento croato Martin Baturina si unisce alla sfida: un nuovo capitolo sta per cominciare.

2025-06-14 16:37:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Cesc Fàbregas ha promesso un grande progetto in COME ed è per questo che ha respinto l’interesse di club come Inter o Bayer Leverkusen. E come, ovviamente, è disposto a dimostrarlo dal primo giorno con la prima importante firma della 2.0 di Cesc Già in Italia: Martin Baturina. Il giovane talento croato raggiunge Lombardia in un’operazione che Intorno ai 20 milioni di euro. È già ufficiale. A 22 anni, Martin Baturina è stata confermata come uno dei grandi talenti del calcio croato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

