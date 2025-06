La polemica a Grottammare | Area protetta? Un miraggio

La recente polemica a Grottammare sulla creazione di un’area protetta svela le tensioni tra promesse e realtà. Marco Sprecacè, consigliere di minoranza di ‘Grottammare c’è’, denuncia con forza l’illusione del tanto atteso Parco Marino del Piceno, considerato un’opportunità di sviluppo e tutela fallita dall’amministrazione locale. La questione si fa sempre più urgente, lasciando la comunità a chiedersi se questa promessa diventerà mai realtà o rimarrà solo un miraggio.

Il consigliere di minoranza al comune di Grottammare Marco Sprecacè di ‘Grottammare c’è’, con una interrogazione sul ‘Parco Marino del Piceno’ attacca duramente l’amministrazione comunale. "Quella che doveva essere un’opportunità di sviluppo e tutela per l’intero Piceno si sta rivelando l’ennesima dimostrazione dell’inconsistenza amministrativa del comune di Grottammare. Il tanto decantato Parco Marino del Piceno è, di fatto, un’illusione, un progetto arenato e ristretto a iniziative isolate e di scarsa rilevanza, che non coinvolgono in maniera efficace il territorio circostante. Anziché promuovere una visione ampia e sinergica, l’Amministrazione si è limitata a sterili eventi di sensibilizzazione che sanno più di vetrina che di reale impegno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it