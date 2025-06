La piscina delle polemiche | Lavori infiniti assurdo

La lunga attesa per la piscina delle Aiuole continua a suscitare polemiche e frustrazioni. Dopo ben otto anni di lavori infiniti, interviene Riccardo Ciaffarafà, candidato alle prossime regionali e segretario di Forza Italia Amiata, che denuncia un cantiere ormai senza fine. La promessa di una realizzazione rapida si è dissolta nel tempo, sollevando dubbi sulla gestione di questa opera incompleta. È giunto il momento di chiedersi: quando vedremo finalmente il risultato?

Tengono ancora banco i lavori per la realizzazione della piscina in località Aiuole. Questa volta interviene Riccardo Ciaffarafà (nella foto), segretario Forza Italia Amiata e candidato alle prossime elezioni del consiglio regionale. "La piscina geotermica è un cantiere infinito – dice Ciaffarafà –, i lavori sono iniziati 8 anni fa con la promessa che in breve tempo sarebbe stata completata. Occorre ricordare che per questa opera i Comuni di Arcidosso e Santa Fiora hanno rinunciato ad 1 milione di euro di compensazioni da parte di Enel, affidando ad Enel stessa la realizzazione dell’opera potendo così dare appalti diretti a chi volesse e, teoricamente, velocizzare i tempi senza passare da gare ed evidenze pubbliche, potendo scegliere direttamente progettisti e ditte private. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La piscina delle polemiche: "Lavori infiniti, assurdo"

In questa notizia si parla di: piscina - lavori - polemiche - infiniti

Troppi lavori. Altra estate senza piscina - L'estate 2025 si presenta nuovamente senza piscina a Cilavegna. L'amministrazione comunale ha ufficializzato la notizia, sottolineando che i lavori in corso non permetteranno l'apertura della storica struttura, pioniera del "parco acquatico" nella zona.

La piscina delle polemiche: Lavori infiniti, assurdo; Il giubileo a Roma tra digitale e problemi pratici; Il Lido di Milano resterà chiuso per tutta l'estate: lavori di manutenzione non completati in tempo.

Napoli, lavori infiniti allo stadio Collana: campo, pista e piscina in alto mare - «Sono emerse varie e gravi criticità nella attività della Direzione generale risorse strumentali, tra l’altro con riguardo alle modalità di esecuzione dei lavori sull’impianto, da parte ... Scrive ilmattino.it

Piscina, solo tuffi nelle polemiche. Grossi: "Sindaco e giunta incapaci" - l’importo previsionale di 3 milioni avrebbe compreso non solo i lavori di completa riqualificazione ma quantifica economicamente anche ... Si legge su msn.com

Tuscania, estate senza tuffi: chiude la piscina comunale e scoppia la polemica - Inaugurata ad agosto del 2023 ma collaudata solo nel gennaio 2024, la piscina comunale è durata poco: dal 1° giugno è chiusa per lavori che, secondo ... Si legge su ilmessaggero.it