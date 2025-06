La Pelucca, dopo Corsani in salita. Diffide e segnalazioni in tribunale nell’assemblea dei benefattori.

L'assemblea dei benefattori della Fondazione La Pelucca si trasforma in un vero e proprio scenario di tensione e polemiche. Tra diffide, segnalazioni al tribunale di Monza e accuse sconvolgenti, il futuro dell’ente è appeso a un filo. La sfera istituzionale e umana si intrecciano in un momento cruciale, che potrebbe segnare una svolta importante. La vicenda si conclude con un esito che cambierà le sorti della fondazione e il suo percorso di trasparenza e rinnovamento.

Il post Corsani, nella Fondazione La Pelucca, finisce tra diffide e segnalazioni al tribunale di Monza. È stata un’assemblea turbolenta quella che ha riunito il comitato dei benefattori per l’elezione del rappresentante che subentrerà al posto di Gabriele Corsani, sospeso in modo cautelare a fine aprile dopo lo scandalo che ha investito la Rsa di via Campanella: secondo le accuse, l’ex consigliere avrebbe inviato messaggi a sfondo sessuale a un minorenne, che con un compagno era stato mandato dalla scuola a fare volontariato nella casa di riposo. "Noi benefattori una volta all’anno ci riuniamo per decidere chi entrerà nel Cda di Pelucca se c’è una sedia vacante". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it