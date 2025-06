La Pellicola d’Oro 2025 | stasera la XV edizione premi a Stefania Sandrelli ed Enrico Montesano ecco le nomination

Stasera a Roma, nella suggestiva cornice di via Veneto, va in scena la XV edizione del premio La Pellicola d’Oro 2025. Un evento imperdibile che celebra il talento del cinema e delle serie, con premi speciali a grandi nomi come Stefania Sandrelli ed Enrico Montesano. Ecco tutte le nomination e i protagonisti di una serata dedicata alle eccellenze del nostro panorama audiovisivo. La notte sarà ricca di emozioni e sorprese, non perdere l’appuntamento!

La cerimonia 2025 del premio La Pellicola d’Oro si terrà stasera a Roma in via Veneto: tra i premi speciali Stefania Sandrelli, Enrico Montesano e Armando Grottesi, ecco tutte le nomination per cinema e serie. Sono state presentate le nomination e i premi speciali della XV edizione del premio La Pellicola d’Oro, che si svolgerà sabato 14 giugno alle ore 20:30 nella storica cornice di via Veneto a Roma (altezza Porta Pinciana), chiusa al traffico per l’occasione e trasformata in un’isola pedonale. La manifestazione sarà condotta da Sabina Stilo. Il premio, ideato e presieduto dallo scenografo e regista Enzo De Camillis e organizzato dall’Associazione culturale S. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - La Pellicola d’Oro 2025: stasera la XV edizione, premi a Stefania Sandrelli ed Enrico Montesano, ecco le nomination

In questa notizia si parla di: pellicola - premi - nomination - stasera

