La partita inaugurale del Mondiale per Club è fonte di molteplici emicranie per Infantino Guardian

La partita inaugurale del Mondiale per Club negli Stati Uniti avrebbe dovuto segnare “l’inizio di una nuova era”, come promesso dalla Fifa. Tuttavia, tra esposizioni mediatiche e aspettative disilluse, si staglia un quadro ben diverso: quello di una Fifa che si scontra con polemiche, tensioni e sfide interne. Mentre Infantino si prepara a brillare a Miami, il vero spettacolo, forse più inquietante, si svolge proprio dietro le quinte, rivelando le contraddizioni di un calcio globale in evoluzione.

L'avvio del Mondiale per Club negli Stati Uniti doveva e dovrebbe segnare "l'inizio di una nuova era", come recita lo slogan ufficiale della Fifa. E in effetti, di nuovo c'è molto — ma non nel senso auspicato da Gianni Infantino. Mentre il presidente dell'organo massimo del calcio mondiale si prepara a un'apoteosi mediatica all'Hard Rock Stadium di Miami, fuori dal campo si consuma uno spettacolo ben più inquietante: quello di una Fifa che si lascia trascinare, senza troppi scrupoli, nel campo minato della politica migratoria americana. Ne parla ampiamente il The Guardian. La paura dei Raid getta ombre sugli inizi del Mondiale per Club negli Usa (Guardian).

