La partita del miracolo diventa un murale.

Il “Miracolo di Belo Horizonte” è una delle pagine più incredibili della storia calcistica, un'impresa che ha cambiato il corso della competizione mondiale del 1950. Oggi, a Cuggiono, si riscoprirà questa emozionante vittoria, rivelando come dietro quel risultato ci siano anche le radici e le storie degli emigranti italiani, i cui discendenti hanno contribuito in modo inatteso a scrivere quella leggenda. La partita del miracolo diventa così un murale di speranza e tradizione, un patrimonio condiviso da tutti noi.

Il " Miracolo di Belo Horizonte ", la partita dei Mondiali di calcio in Brasile del 1950 quando gli outsider di quella competizione, la squadra degli Stati Uniti, riuscirono a sconfiggere i maestri dell'Inghilterra per 1-0. Dell'evento accaduto 75 anni fa si tornerà a parlare oggi a Cuggiono perché pochi sanno che in quella vittoria, poi entrata nella storia, c'era lo zampino dei discendenti dei figli degli emigranti partiti proprio dal mandamento di Cuggiono a cavallo tra '800 e '900 e inseriti in quella squadra. A ricostruire la vicenda e a creare un legame che dura da dieci anni con la comunità americana sviluppatasi da quell'emigrazione di massa è Oreste Magni che, con l'Ecoistituto della Valle del Ticino, già lo scorso anno aveva fatto realizzare un murale che celebrava le gesta degli emigrati cuggionesi che fecero fortuna nel baseball professionistico americano.