La nuova vita del Casale Cross Da pista moto a scuola di ciclismo Mezzo milione per voltare pagina

Dopo anni di inattività, il Casale Cross si prepara a rinascere, grazie a un investimento di oltre mezzo milione di euro. Con i fondi della Regione, la storica pista di motocross di via Ceredola verrà trasformata in una moderna scuola di ciclismo, un polo di eccellenza e passione per gli appassionati del settore. Un progetto che promette di riportare alla vita un patrimonio sportivo e culturale di grande valore, segnando un nuovo capitolo per la comunità locale.

Con i fondi in arrivo dal bando della Regione inizierà la seconda vita del Casale Cross. Più di 445mila euro, sui quasi 524mila di spesa complessiva, per riportare all'antico splendore la vecchia pista di motocross di via Ceredola che diventerà un tracciato da cross country con valenza di scuola di ciclismo. Una zona frequentata a lungo dagli appassionati della specialità e che negli anni '90, complici i successi del pilota casalese Andrea Bartolini, ospitò pure eventi di rilievo internazionale prima di cadere in disuso per l'alto impatto sull'abitato delle emissioni rumorose. Ma adesso, grazie alle risorse stanziate dagli uffici dell'ente di viale Aldo Moro per interventi legati alla miglioria e riqualificazione dell'impiantistica sportiva, è tutto pronto per voltare pagina.

