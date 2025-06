La nuova scena di green lantern rende guy gardner il mio eroe preferito del dc universe

La nuova scena di Green Lantern ha fatto innamorare ancora di più di Guy Gardner, il mio eroe preferito del DC Universe. Con il prossimo film di Superman in uscita il 11 luglio 2025, l’attesa cresce e l’universo DC si arricchisce di personaggi sorprendenti. Tra queste figure, spicca Guy Gardner, interpretato con maestria, pronto a conquistare il cuore dei fan e a ridefinire il ruolo dei supereroi sul grande schermo.

Il prossimo film dedicato a Superman, previsto per il 11 luglio 2025, sta generando grande attesa tra gli appassionati di cinema e fumetti. Mentre la promozione ufficiale si intensifica con trailer e anticipazioni, l’attenzione si concentra anche sulla nutrita schiera di personaggi che accompagneranno il supereroe nel nuovo universo cinematografico della DC. Tra questi spicca una figura meno nota ma molto interessante: Guy Gardner, interpretato da Nathan Fillion. La sua presenza ha suscitato reazioni contrastanti, alimentando discussioni sui possibili sviluppi narrativi e sulla fedeltà alla versione originale dei fumetti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - La nuova scena di green lantern rende guy gardner il mio eroe preferito del dc universe

In questa notizia si parla di: gardner - scena - green - lantern

Superman mostrato il primo trailer; Chi sono tutti i personaggi che compaiono nel trailer di Superman?; Superman: ecco il Lanterna Verde di Nathan Fillion sul set del film DC Universe.

Robert Kazinsky vuole essere Guy Gardner in Green Lantern - le avventure di diverse Lanterne fra cui Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz e Alan Scott (che ... Riporta tomshw.it

Guy Gardner: Nathan Fillion’s Green Lantern in DC Universe Explained - Here is everything you need to know about this iconic character in the film ... Da superherohype.com

Guy Gardner, DC’s Most Obnoxious Green Lantern, Explained - Guy Gardner: Earth’s First Backup Green Lantern DC Comics Although he’s thought of as an ‘80s character primarily ... Da nerdist.com