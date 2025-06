La Notturna del Campanile | oggi a Casalbordino l' attesa corsa podistica

Preparati a vivere una serata indimenticabile: oggi, a Casalbordino, si svolge la sesta edizione della Notturna del Campanile, un evento che sta diventando il punto di riferimento per gli appassionati di corsa nella regione. Con la Torre Civica illuminata tricolore e un’atmosfera unica, questa corsa notturna unisce sport, tradizione e spettacolo, creando un’esperienza coinvolgente per tutti i partecipanti e gli spettatori. Non perdere questa emozionante occasione di condividere la passione per la corsa sotto le stelle!

La Notturna del Campanile si sta consolidando come evento podistico di riferimento nella regione. Oggi, sabato 14 giugno, la sesta edizione di questa corsa notturna si svolgerà a Casalbordino, con la “perla” della Torre Civica illuminata di tricolore, aggiungendo un tocco suggestivo all'evento. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - La Notturna del Campanile: oggi a Casalbordino l'attesa corsa podistica

In questa notizia si parla di: notturna - campanile - casalbordino - corsa

Notturna del Campanile, il 14 giugno la sesta edizione a Casalbordino - Preparati a vivere una notte magica: il 14 giugno, Casalbordino si trasforma in un palcoscenico di energia e passione con la sesta edizione della Notturna del Campanile.

Torna la magia della corsa sotto le stelle! Sabato 14 Giugno 2025 – Casalbordino (CH) 6ª Notturna del Campanile - Campionato Regionale OPES Vai su Facebook

La Notturna del Campanile: oggi a Casalbordino l'attesa corsa podistica; Notturna del Campanile: il 14 giugno torna la corsa podistica che accende Casalbordino; A Casalbordino tutto pronto per la 6ª “Notturna del Campanile”: appuntamento a sabato 14 giugno.

La Notturna del Campanile: oggi a Casalbordino l'attesa corsa podistica - La sesta edizione con percorsi competitivi e non competitivi, novità e premi sotto la Torre Civica illuminata di tricolore ... Come scrive chietitoday.it

Notturna del Campanile, il 14 giugno la sesta edizione a Casalbordino - Il countdown è ufficialmente partito per la sesta edizione della Notturna del Campanile in programma sabato 14 giugno a Casalbordino. Scrive chietitoday.it