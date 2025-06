La Notte Rosa gioca d’anticipo Parata di stelle da Fedez a Olly

La Notte Rosa, giunta alla sua 20ª edizione, si prepara ad anticipare il solstizio d’estate, portando ancora una volta un'energia vibrante tra musica, danza e spettacoli. Nonostante le diverse opinioni, l'entusiasmo collettivo rimane forte: nessuno vuole perdere questo evento che ogni anno unisce e conquista. Tra stelle della musica come Fedez e Olly, l’atmosfera sarà magica e ricca di sorprese. La festa più attesa dell’estate sta per cominciare, e non vorrai perderla.

C’è chi l’aspetta ogni anno con ansia, chi la snobba o la critica. Ma "ogni volta che affrontiamo la questione con sindaci e operatori – dice il primo cittadino di Rimini Jamil Sadegholvaad – alla fine nessuno vuole rinunciare alla Notte rosa". Che torna per la 20esima edizione, cambia data anticipando al solstizio d’estate, ma non cambia pelle. La musica la farà da padrona, con tanti concerti e deejay set. Ma ci sarà spazio anche per la danza, lo sport, per feste dal sapore antico e per. le streghe. Oltre 100 gli eventi tra il 20 e il 22 giugno, dai lidi di Comacchio a Cattolica, passando per Ferrara e Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Notte Rosa gioca d’anticipo. Parata di stelle da Fedez a Olly

In questa notizia si parla di: notte - rosa - gioca - anticipo

Fedez e Olly alla Notte Rosa, annunciata la loro presenza sul palco dell'Rds Summer Festival - In attesa della magica Notte Rosa, il RDS Summer Festival svela i primi attesissimi ospiti. Sul palco di Rimini ci sarà il trionfatore di Sanremo, Olly, e il celebre Fedez, protagonisti indiscussi della musica italiana.

La Notte Rosa arriva in anticipo! la Riviera si tinge di rosa per ’ All’Hotel Sorriso siamo pronti a festeggiare con voi tra musica, eventi, fuochi d’artificio e tanta allegria Vai su Facebook

La Notte Rosa gioca d’anticipo. Parata di stelle da Fedez a Olly; Notte Rosa, la Romagna gioca d'anticipo: la festa dell'estate nel 2025 sarà il 21 giugno; La Notte Rosa gioca d’anticipo. Nel 2025 l’evento a giugno?.

La Notte Rosa gioca d’anticipo. Parata di stelle da Fedez a Olly - Ma "ogni volta che affrontiamo la questione con sindaci e operatori – dice il primo cittadino di Rimini Jamil Sadegholvaad – alla fin ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Notte Rosa, la Romagna gioca d'anticipo: la festa dell'estate nel 2025 sarà il 21 giugno - La data è quella del solstizio d'estate, il 21 giugno 2025, in netto anticipo con il periodo ormai solito del primo weekend ... corriereadriatico.it scrive

La Notte Rosa compie 20 anni - La Notte Rosa, il capodanno dell’estate della Riviera romagnola, compie vent’anni e torna dal 20 al 22 giugno, in anticipo rispetto al solito per dare impulso al turismo in apertura di stagione. Da ravennawebtv.it