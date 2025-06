La mossa di Elon Musk | Attivo Starlink in Iran L’accesso a Internet per facilitare la caduta del regime?

Elon Musk ha deciso di attivare Starlink in Iran, un passo audace che potrebbe rivoluzionare l'accesso a internet nel paese e mettere in discussione la censura imposta dal regime. Questa mossa, richiesta da figure influenti come Mark Levin, rappresenta una sfida diretta alla repressione online e apre nuovi scenari per la libertà d'informazione. Ma quali saranno le implicazioni di questa scelta? La rivoluzione digitale è ormai alle porte.

Elon Musk ha annunciato l’attivazione del servizio internet satellitare Starlink in Iran, sfidando apertamente la rigida censura imposta dalla Repubblica Islamica. La dichiarazione è arrivata in risposta a un appello lanciato su X da Mark Levin, noto commentatore di Fox News, che aveva sollecitato Musk ad agire, definendo l’operazione «una mossa che cambierĂ la realtĂ dei cittadini iraniani e rappresenterĂ il colpo finale per il regime ». Secondo quanto riportano i media internazionali, centinaia di terminali Starlink sarebbero giĂ stati introdotti clandestinamente in Iran, ma il servizio resta accessibile solo a pochi: i costi elevati e le difficoltĂ logistiche limitano fortemente la diffusione su larga scala. 🔗 Leggi su Open.online

