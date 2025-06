La monarchia in piazza | i Windsor celebrano il compleanno ufficiale di re Carlo III

unità e tradizione, rafforzando il legame tra la monarchia e il popolo britannico. Con questa celebrazione, la corona riafferma il suo ruolo di simbolo di storia e continuità, regalando un’occasione unica di confronto tra passato e presente. La giornata si configura così come un momento di grande emozione e orgoglio nazionale, che coinvolge cittadini e visitatori da tutto il mondo.

Il celebre balcone di Buckingham Palace è tornato a essere il palcoscenico della monarchia britannica. Oggi, la famiglia reale si è riunita per celebrare il compleanno ufficiale di Re Carlo III con il tradizionale “Trooping the Colour”, la parata militare che da oltre due secoli incarna lo spirito cerimoniale della Corona. Accanto al sovrano, la regina Camilla, il principe William con la consorte Kate e i tre figli, hanno offerto un’immagine di unità dinastica. Ma quest’anno, le divise scarlatte dei reali portavano una fascia nera sul braccio sinistro, segno di lutto per il tragico incidente aereo di Air India, che ha colpito profondamente il Regno Unito. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - La monarchia in piazza: i Windsor celebrano il compleanno ufficiale di re Carlo III

In questa notizia si parla di: monarchia - compleanno - ufficiale - carlo

Oggi si festeggia la nascita della Repubblica Italiana. Esattamente 79 anni fa si scelse tra Monarchia e Repubblica e si elessero i deputati per l’Assemblea Costituente, tra i quali 21 donne. Di queste, 5 fecero parte della Commissione dei 75, che scrisse la Co Vai su Facebook

Gb. Londra celebra il compleanno ufficiale di Re Carlo III; Re Carlo III alla parata del Trooping The Colour. Poi l'affaccio con i figli di William e Kate; Re Carlo e William, mai così vicini al balcone di Buckingham Palace. E Kate, radiosa con i tre figli, un anno dopo il cancro.

Londra celebra il compleanno di Re Carlo III con il Trooping the Colour: protagonisti i reali e il piccolo Louis - Il Trooping the Colour a Londra celebra il compleanno di Re Carlo III con la famiglia reale sul balcone di Buckingham Palace e le spettacolari esibizioni delle Red Arrows, incantando il pubblico. Secondo ecodelcinema.com

Re Carlo III guida il Trooping The Colour: così Londra celebra il 14 giugno il suo compleanno - Il 14 giugno Londra celebra il compleanno del sovrano con la parata militare, guidata dalla carrozza di Re Carlo III e della regina Camilla, nonostante non sia nato in questo giorno. Segnala notizie.it

Nato a novembre, ma festeggia a giugno: “doppio compleanno” per Re Carlo. Motivo sorprendente - Londra si prepara ogni anno a un evento di straordinaria risonanza, un appuntamento che fonde secoli di storia, rigore militare e lo sfarzo della ... Come scrive thesocialpost.it