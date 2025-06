La moglie di Louis | | Sto dalla sua parte Ma tra noi le cose sono cambiate

In un momento di grande incertezza e dolore, Valeria Bartolucci si schiera con il marito Louis Dassilva, unico indagato per un tragico delitto. Nella lunga intervista rilasciata a Ore 14, la donna rivela come il loro legame sia stato messo alla prova, ma la sua fedeltà rimane intatta. Tra dubbi e speranze, la sua voce racconta un amore che resiste alle avversità . Quanto al loro rapporto dopo la...

Una lunga intervista Rilasciata a pochi giorni dall’udienza preliminare che vedrà in aula suo marito, Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli. Valeria Bartolucci, la moglie del 35enne senegalese, parla a Ore 14, il programma di Rai 2. "Sto accanto a Louis perché è in carcere innocente, non gli toglierò mai il mio supporto perché sono sicura che lui avrebbe fatto lo stesso con me". Quanto al loro rapporto dopo la scoperta del tradimento con Manuela, "se e quando Louis uscirà , la nostra vicenda privata avrà una sua evoluzione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La moglie di Louis:: "Sto dalla sua parte. Ma tra noi le cose sono cambiate"

