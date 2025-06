La moglie di Dino Giarrusso sulle coccole notturne con Alessia Fabiani | Sono felice se sta bene con un'altra donna

Sara Garreffa, moglie di Dino Giarrusso, affronta con sincerità il percorso del marito all'Isola dei Famosi 2025, smontando i gossip sulle coccole notturne con Alessia Fabiani. La sua prospettiva aperta e fiduciosa rivela un rapporto basato sulla libertà e sulla fiducia reciproca. In un mondo spesso critico, la loro visione dimostra che l’amore può essere più maturo e sereno di quanto si pensi. Continua a leggere.

Sara Garreffa, moglie di Dino Giarrusso, commenta il percorso del marito all'Isola dei Famosi 2025 in un'intervista a Fanpage.it. La donna sminuisce il clamore legato all'avvicinamento del giornalista alla concorrente Alessia Fabiani: "Non credo che tra loro sia successo altro, io e Dino abbiamo un rapporto aperto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

