La mobilità a idrogeno nel motorsport è firmata Bosch E la 24 Ore di Le Mans diventa un laboratorio

La mobilità a idrogeno nel motorsport, protagonista alla 24 Ore di Le Mans 2025 firmata Bosch, si trasforma in un laboratorio a cielo aperto. Le corse, oltre l’adrenalina, diventano il banco di prova più estremo per le tecnologie del domani, con Hypercar e prototipi che anticipano il futuro della mobilità sostenibile. Nel cuore dell’H2 Village, tra innovazione e passione, si accendono i riflettori su un’energia che cambierà il nostro modo di muoverci.

Le corse non sono solo velocità e adrenalina: sono il banco di prova più estremo per le tecnologie che un domani potremmo trovare sulle nostre auto. Alla 24 Ore di Le Mans 2025, tra Hypercar da sogno e prototipi avveniristici, Bosch ha acceso i riflettori su un tema che brucia d'attualità: l'idrogeno come propellente per il motorismo sportivo e, in prospettiva, per la mobilità civile. Nel cuore dell' H2 Village, accanto ai box e al rombo incessante delle 499P e delle GR010 Hybrid, ha debuttato l' unità di controllo L-HSCU, sviluppata da Bosch Motorsport per gestire lo stoccaggio di idrogeno liquido nei veicoli da corsa.