L’arrivo di Lionel Messi in MLS sta scuotendo le fondamenta del calcio statunitense. Mentre l’Inter Miami si prepara ad inaugurare il Mondiale per club, il Telegraph analizza se il suo impatto si limiterà a un successo commerciale o trasformerà davvero il panorama calcistico americano. La paura della MLS è che Messi resti un fuoco di paglia, ma molti, come Sergio Agüero, vedono già un “prima e dopo” nel suo arrivo. La vera domanda è: sarà davvero così?

Questa notte l’Inter Miami di Lionel Messi inaugurerà il Mondiale per club. E proprio sul calciatore argentino si concentra il Telegraph, la sua preseza negli Stati Uniti se finora è stata un flop o si potrà definire un successo. La Mls ha paura che Messi rimanga solo un successo commerciale e non calcistico. Il quotidiano inglese scrive: Ci sarà un prima e un dopo Messi nel calcio statunitense, ha dichiarato Sergio Agüero. Potrebbe essere vero. La domanda più grande, però, è che effetto avrà Messi su questo spostamento? Dopotutto, con l’attaccante al Mondiale per club, potrebbe essere l’inizio del conto alla rovescia per il suo tempo negli Stati Uniti che volge al termine. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Mls ha paura che Messi rimanga solo un successo commerciale e non calcistico (Telegraph)

