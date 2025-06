La minoranza attacca | I Dem prepotenti Via i tre presidenti

ha messo in evidenza tensioni crescenti tra le forze politiche, ha acceso i riflettori su un clima di scontro che rischia di minare la stabilità amministrativa. La minoranza, decisa a far sentire la propria voce, ha accusato i dem di atteggiamenti prepotenti e ha chiesto l’allontanamento dei tre presidenti coinvolti. Un passo importante che potrebbe segnare una svolta nel panorama politico varese.

La situazione politica a Varese è sempre più bollente, e non c’entrano le temperature afose di questi giorni in città. La normale dialettica tra maggioranza e opposizione si è fatta più tesa, tanto nelle ultime sedute del Consiglio comunale quanto in modo particolare nelle Commissioni. La riunione congiunta delle Commissioni 2 (Bilancio), 3 (Lavori pubblici) e 8 (Sicurezza) ha scatenato la dura reazione da parte delle minoranze. L’incontro, che si è svolto martedì, aveva all’ordine del giorno la situazione degli alloggi comunali di servizi abitativi pubblici, come richiesto dalle opposizioni. Ma in apertura di seduta il presidente della Commissione 2, il dem Matteo Capriolo, ha proposto di rinviare i lavori a un’altra occasione in attesa di avere un confronto sul tema con Aler, per affrontare la questione con uno sguardo più ampio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it