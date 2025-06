La ‘metanizzazione’ non si ferma Un investimento da 580mila euro

La metanizzazione a Monteriggioni accelera, portando innovazione e sostenibilità. Con un investimento da 580mila euro, otto mesi di lavori hanno permesso di posare tre chilometri di condotta, già in esercizio tra Montalbuccio e Santa Colomba. È un passo decisivo verso un futuro più verde e connesso, e Centria conferma il successo del primo stralcio. La città si prepara a una nuova era energetica, portando benefici concreti alla comunità e all’ambiente.

Otto mesi di lavori, tre chilometri di condotta posati e già in esercizio da Montalbuccio fino alle porte di Santa Colomba, per un investimento complessivo di quasi 580.000 euro. Centria rilascia i numeri della conclusione del primo stralcio della metanizzazione della frazione monteriggionese e l’amministrazione della città murata non nasconde la sua soddisfazione, anche perché il gas è già disponibile nelle località Poggiarello, Montebuono e Osteriaccia. "E’ un’opera infrastrutturale fondamentale – commenta il sindaco Andrea Frosini – Un’opera che non solo migliora la qualità della vita delle famiglie, ma rappresenta anche un grande passo avanti in termini di sostenibilità e modernizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La ‘metanizzazione’ non si ferma. Un investimento da 580mila euro

In questa notizia si parla di: metanizzazione - investimento - euro - ferma

La ‘metanizzazione’ non si ferma. Un investimento da 580mila euro; Rusal è ferma in Sardegna mentre investe 1,5 miliardi in Siberia.

La ‘metanizzazione’ non si ferma. Un investimento da 580mila euro - Otto mesi di lavori, tre chilometri di condotta posati e già in esercizio da Montalbuccio fino alle porte di Santa Colomba, per un investimento complessivo di quasi 580. msn.com scrive

Cilento, avanti col piano di metanizzazione dei Comuni da 50 milioni - L’intervento di metanizzazione del Cilento, per un importo di 50 milioni di euro, finanziato con risorse del Fondo ... Come scrive regione.campania.it

Piana reatina, conclusi i lavori del primo lotto della metanizzazione - E’ terminato il primo dei quattro lotti dei lavori di metanizzazione della ... ilmessaggero.it scrive