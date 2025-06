La Maturità 50 anni dopo Gli ex alunni si ritrovano

un’occasione preziosa per celebrare un’amicizia che il tempo ha solo rafforzato. Dopo mezzo secolo, questi ex alunni dimostrano che i ricordi condivisi e le esperienze vissute continuano a vivere nel cuore, creando un ponte tra passato e presente. La loro reunion è un tributo alla giovinezza e alla forza dei legami autentici, che superano ogni distanza e sfida del tempo. È difficile non lasciarsi coinvolgere da tanta emozione e nostalgia.

"Cinquanta anni e non sentirli". Non è solamente un modo di dire, ma una realtà vissuta, trasformando i ricordi di gioventù in un legame che resiste al trascorrere del tempo. Cinquant'anni, infatti, sono passati dal conseguimento della Maturità, ma per gli ex alunni della classe Quinta F del Liceo Scientifico 'Luigi di Savoia' di Ancona (anno scolastico 19741975) il tempo non ha mai spento l'entusiasmo di ritrovarsi. Un traguardo simbolico, quello del mezzo secolo, che celebra non solo un percorso di studi, ma anche una storia di amicizia ininterrotta, alimentata da incontri regolari, sempre con la stessa gioia di condividere momenti insieme, ricordando anche chi se ne è andato troppo presto.

