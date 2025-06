La marea arcobaleno al Pride di Roma in migliaia alla sfilata pro lgbt

Un mare di colori invade le strade di Roma, trasformando il Pride 2025 in una vibrante celebrazione di diversità e inclusione. Con oltre 40 carri allegorici e migliaia di partecipanti provenienti da tutta Italia, la città si riempie di energia e orgoglio. La marea arcobaleno sfilando per le vie della Capitale è un messaggio potente di amore e libertà. E questa giornata rimarrà impressa nella memoria come simbolo di speranza e progresso.

(Agenzia Vista) Roma, 14 giugno 2025 Il Roma Pride 2025 per le strade della Capitale con oltre 40 carri allegorici e migliaia di persone attese da tutta Italia. Ecco la marea arcobaleno sfilare per le vie della Capitale.

