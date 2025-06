La maggioranza e il referendum Squadra che vince litiga lo stesso

Nel caos politico italiano, la realtà ci insegna che anche quando la squadra vince, le contestazioni non si placano. Vespa sottolinea come il mondo sia in tumulto e l’elettorato, pur sostenendo Giorgia Meloni, fatichi a comprendere i litigi interni alla maggioranza. Dopo un fallimento epocale nei 77 referendum proposti in Italia negli ultimi ottant’anni, è il momento di riflettere sulle vere priorità del paese e superare le divisioni per guardare avanti.

Vespa Il mondo è in fiamme, bisogna allacciare le cinture e anche se non c’è un pericolo imminente che ci riguardi, l’elettorato che ha portato Giorgia Meloni al governo non capisce le liti nella maggioranza quando i problemi interni ed esterni sono altri. Facciamo un passo indietro. Il referendum è andato malissimo per chi lo ha proposto, sostenuto e appoggiato. 77 referendum in meno di 80 anni contro i tre celebrati in Germania nello stesso periodo hanno disaffezionato l’elettorato. Come ha osservato un giurista insospettabile come Sabino Cassese, l’abuso di questo istituto rischia di mettere in crisi la democrazia parlamentare che è alla base della Repubblica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La maggioranza e il referendum. Squadra che vince, litiga lo stesso

