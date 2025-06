La lezione ‘scomoda’ della prof il Pd si defila La Lega porta il caso in Parlamento

La vicenda della professoressa Simonetta Drago, al centro di polemiche e solidarietà, accende i riflettori sul delicato equilibrio tra libertà di insegnamento e responsabilità civica. La questione diventa un crocevia politico: il PD decide di defilarsi, mentre il caso Mamiani alimenta un acceso dibattito pubblico. Pesaro si appresta a portare il caso in parlamento, lasciando intravedere come questa disputa possa avere ripercussioni ben oltre le aule scolastiche.

Pesaro, 14 giugno 2025 – Solidarietà alla prof, Pd defilato: il caso Mamiani scalda il dibattito politico ma non smuove i Dem. Piovono attestati di stima per la professoressa e consigliera comunale Pd Simonetta Drago, finita nella bufera dopo la segnalazione di alcuni studenti del liceo Mamiani, che al Carlino hanno definito “faziosa” una sua lezione sul referendum, tenuta a ridosso dell’apertura dei seggi. Ma mentre cresce il sostegno attorno alla docente, il Pd pesarese sceglie di restare defilato, evitando prese di posizione ufficiali persino dopo la richiesta di dimissioni avanzata dal centrodestra e un intervento in Parlamento da parte della deputata Giorgia Latini (Lega), che l’ha definito “fatto gravissimo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it