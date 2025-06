La JUVE vola in America per il Mondiale per club | le CURIOSITA’ da Caselle i ritorni e il MERCATO – Video di Andrea Bargione

La Juventus ha preso il volo verso l’America, pronta a scrivere un nuovo capitolo nel Mondiale per Club. Tra curiosità da Caselle, ritorni importanti e aggiornamenti di mercato, l'entusiasmo è alle stelle. Andrea Bargione ci accompagna in un viaggio ricco di emozioni e retroscena, svelando tutto ciò che c’è da sapere prima di questa affascinante avventura internazionale. Rimanete con noi: la sfida sta per cominciare!

La JUVE è volata in America oggi per il Mondiale per club: le ultime CURIOSITA' da Caselle, il MERCATO e molto altro – Video di Andrea Bargione La Juventus nella giornata di oggi è partita per gli Stati Uniti d'America in vista della nuovissima competizione: il Mondiale per Club. I bianconeri sono arrivati all'aeroporto di Torino intorno alle 10:45 e,

