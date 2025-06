La Juve ha già vinto l’assurda classifica del Mondiale per Club | Milik decisivo

La Juventus ha già conquistato un posto di rilievo nell’assurda classifica del Mondiale per Club, grazie alla decisiva prestazione di Milik. Manca sempre meno all’inizio della competizione negli Stati Uniti, dove le migliori squadre si sfideranno in un torneo che sta facendo discutere per la sua intensità e mancanza di pause. Con questa situazione intrigante, il futuro promette emozioni e sorprese. La Juve si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo, alimentando le speranze dei suoi tifosi.

Il punto in vista della competizione internazionale che avrà inizio a breve. Ecco la situazione con il polacco protagonista Manca sempre meno all’inizio del Mondiale per Club. Una competizione internazionale, che avrà luogo negli Stati Uniti e che vedrà la partecipazione delle migliori squadre. Una competizione che ha fatto discutere molto visto che non permetterà ai calciatori di riposare. La Juve ha già vinto, l’assurda classifica del Mondiale per Club: Milik decisivo (LaPresse) – Calciomercato.it L’ultima partita di Champions League, d’altronde, è andata in scena il 31 maggio e poi i giocatori si sono messi a disposizione delle proprie nazionali per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - La Juve ha già vinto l’assurda classifica del Mondiale per Club: Milik decisivo

