La guerra Israele-Iran è una tempesta finanziaria perfetta E l’Italia è tra i Paesi più esposti

La crisi tra Israele e Iran, esplosa con un attacco notturno e una rappresaglia di missili, sta scatenando una tempesta finanziaria senza precedenti. Le Borse asiatiche sono già in calo e ora l’Europa si prepara ad affrontare le conseguenze di questa escalation. L’Italia, tra i paesi più esposti, si trova al centro di un’onda d’urto destinata a ridefinire gli scenari economici globali. La partita è appena iniziata, e i risvolti potrebbero influenzare il nostro futuro in modo irreversibile.

  Roma, 14 giugno 2025 – L’ attacco notturno di Israele di venerdì 13 giugno contro i siti nucleari iraniani, lanciato con l’operazione ‘Rising Lion’ e seguito poche ore dopo da una pioggia di oltre cento missili iraniani su Tel Aviv e Gerusalemme, ha scatenato una tempesta finanziaria globale. Le Borse asiatiche sono state le prime a reagire, con Tokyo in calo dello 0,89%, Shanghai a -0,75% e Hong Kong a -0,59 per cento. Ma è l’Europa a pagare il conto più salato, con Milano che ha chiuso nella giornata di venerdì a -1,28%, Madrid a -1,23% e Parigi e Francoforte poco sopra il -1 per cento. A fine giornata, il saldo europeo è drammatico: sono stati bruciati 185 miliardi di euro di capitalizzazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net