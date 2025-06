La guerra Israele-Iran è la tempesta finanziaria perfetta E l’Italia è tra i Paesi più esposti

a tremare, con Milano e Roma che si preparano a fronteggiare le conseguenze di un conflitto che minaccia di sconvolgere l’intero panorama economico globale. In un contesto così fragile, l’Italia si trova tra i paesi più esposti, mentre il rischio di una crisi finanziaria diffusa cresce di ora in ora. È il momento di capire come questa tempesta potrebbe ridisegnare il nostro futuro economico e politico.

Roma, 14 giugno 2025 – L’ attacco notturno di Israele di venerdì 13 giugno contro i siti nucleari iraniani, lanciato con l’operazione ‘Rising Lion’ e seguito poche ore dopo da una pioggia di oltre cento missili iraniani su Tel Aviv e Gerusalemme, ha scatenato una tempesta finanziaria globale. Le Borse asiatiche sono state le prime a reagire, con Tokyo in calo dello 0,89%, Shanghai a -0,75% e Hong Kong a -0,59 per cento. Ma è l’Europa a pagare il conto più salato, con Milano che ha chiuso nella giornata di venerdì a -1,28%, Madrid a -1,23% e Parigi e Francoforte poco sopra il -1 per cento. A fine giornata, il saldo europeo è drammatico: sono stati bruciati 185 miliardi di euro di capitalizzazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La guerra Israele-Iran è la tempesta finanziaria perfetta. E l’Italia è tra i Paesi più esposti

