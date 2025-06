la guerra delle narrazioni contrapposte sui social i numeri

In un mondo sempre più connesso, le battaglie si combattendo anche sul web. La guerra tra Israele e Iran passa dai social media, dove ogni parte cerca di plasmare la narrazione con numeri e strategie mirate. Il report Instant Mood di Domenico Giordano per Arcadia svela questa contrapposizione asimmetrica attraverso dati sorprendenti dagli account X di Netanyahu e Khamenei, offrendo uno sguardo prezioso sulle dinamiche di una guerra digitale che plasmerà l'opinione pubblica.

