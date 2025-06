La Grotta di Diana riapre al pubblico dopo 50 anni | il tesoro ritrovato di Villa d’Este

Dopo cinquant’anni di silenzio, la suggestiva Grotta di Diana riapre le sue porte al pubblico, svelando un tesoro nascosto di Villa d’Este a Tivoli. Restauri accurati e interventi mirati hanno riportato alla luce uno dei luoghi più affascinanti e meno conosciuti di questo patrimonio UNESCO. Immergetevi in un viaggio tra pietre, conchiglie e decorazioni rinascimentali, e scoprite il segreto custodito da secoli in questo angolo incantato. La vera bellezza aspetta solo di essere riscoperta.

Sono serviti 50 anni di chiusura e un complesso intervento di restauro per permettere di far riscoprire al pubblico la Grotta di Diana, uno dei luoghi più iconici e meno noti di Villa d'Este a Tivoli, patrimonio mondiale dell'Unesco. Questo gioiello di pietre, conchiglie e decorazioni è stato realizzato nel XVI secolo come parte del sofisticato impianto scenografico e simbolico ideato dal cardinale Ippolito II d'Este, e insieme alle ben più note fontane di questo luogo anche la grotta è un raro esempio di architettura artificiale ispirata alla natura, dove si fondono scultura, pittura e integrazione dell'ambiente circostante con l'intervento umano e con i miti del passato.