La gittata dei missili dell’Iran | fino dove e chi possono colpire

Roma, 14 giugno 2025 – In un clima di tensione crescente tra Israele e Iran, le capacità militari di Teheran assumono un ruolo cruciale. Con un arsenale di missili in grado di raggiungere obiettivi strategici nella regione, l’attenzione si concentra sulla gittata dei loro razzi: quanto lontano possono arrivare? E chi potrebbe essere nel mirino di questa potenziale minaccia? Scopriamo insieme i dettagli e le implicazioni di questa escalation.

Roma, 14 giugno 2025 – E’ guerra fra Israele e Iran. Un conflitto che, secondo gli analisti, dovrebbe proseguire almeno per alcune settimane e che potrebbe allargarsi ad altri attori. L’ Iran ha infatti già dichiarato che considera come possibili obiettivi tutti gli Stati che appoggiano e appoggeranno l’iniziativa israeliana. E, nucleare a parte, l’ex Persia è dotata di un arsenale non certo trascurabile con missili che hanno una gittata intorno ai 3.000 Km. L’arsenale dell’Iran. L’Iran è dotato di diversi sistemi missilistici, una trentina, in parte datati (risalenti agli anni ‘80) e altri invece modernissimi, droni compresi che fornisce anche alla Russia e che il Cremlino utilizza nel conflitto contro l’Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net