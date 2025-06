La gente urla dai balconi ‘Morte a Khamenei il fotografo Deghati | Chance di rovesciare il regime

In un'atmosfera di tumulto e speranza, i cittadini iraniani si affacciano ai balconi gridando "morte a Khamenei", vedendo nell'attacco israeliano una possibile svolta verso la libertà. Manoocher Deghati, fotografo iraniano, ci racconta come questa rabbia popolare potrebbe rappresentare l'occasione per rovesciare il regime oppressivo. La domanda ora è: questa volontà di cambiare potrà trasformarsi in azione concreta?

L’attacco di Israele all’Iran come “chance di rovesciare il regime”. È la convinzione di il fotografo iraniano Manoocher Deghati che all’Ansa dice: “Ieri sera molti urlavano dai balconi delle loro case ‘morte a Khamenei”, ovvero alla guida suprema dell’Iran, perché questo attacco di Israele, “ne è convinta la maggioranza degli iraniani, può essere la volta buona per liberarci dall’oppressione di questo regime “. Il fotografo iraniano, già vincitore di un World press photo, è stato raggiunto telefonicamente mentre si trova all’estero. “Ora sono ovviamente tutti spaventati e scioccati, e la situazione sarà certamente difficile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La gente urla dai balconi ‘Morte a Khamenei”, il fotografo Deghati: “Chance di rovesciare il regime”

