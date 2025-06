La foto di Rexal Ford con la bambina | il controllo prima del ritrovamento

una settimana prima del tragico ritrovamento, offrendo un inquietante spunto di riflessione sulla sua presenza in quel momento cruciale.

Spunta una nuova foto di Rexal Ford, il 46enne americano che è stato fermato ieri in Grecia per l'omicidio della bimba trovata morta una settimana fa a Villa Pamphili insieme alla madre. A diffonderla è il programma di Rai 3, Chi l'ha visto. Lo scatto, che è stato pubblicato sui social, ritrae l'uomo con in braccio una neonata, con ogni probabilità quella trovata poi cadavere nel parco romano. La foto, come si apprende, risale al 5 giugno, cioè a due giorni prima del ritrovamento dei due corpi nello spazio verde della Capitale. La foto immortala l'uomo circondato da diversi agenti di polizia e mentre sembra fornire loro delle spiegazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La foto di Rexal Ford con la bambina: il controllo prima del ritrovamento

In questa notizia si parla di: rexal - ford - prima - ritrovamento

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, presunto killer Rexal Ford, americano come la donna e la bambina e con precedenti - Una svolta cruciale nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: dopo quasi una settimana di ricerche, il sospettato Rexal Ford, 46 anni, è stato catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos, grazie al suo cellulare che lo aveva tradito.

+++Madre e figlia morte a Villa Pamphili: A “Chi l’ha visto?” nuova immagine di Rexal Ford +++ L’uomo è stato fotografato con la bambina in braccio il 5 giugno, due giorni prima del ritrovamento dei corpi a Villa Pamphili. Intorno a lui gli agenti di Polizia, chiam Vai su Facebook

+++ Morte a Villa Pamphili: A “Chi l’ha visto?” nuova immagine di Rexal Ford con la bambina il 5 giugno, due giorni prima del ritrovamento dei corpi. "Sono il padre", ha detto agli agenti di Polizia chiamati perché la bimba piangeva. +++ #chilhavisto?https://chi Vai su X

Nuova foto di Rexal Ford, il killer di Villa Pamphili: in braccio la bambina poi uccisa con l'abitino rosa ritrovato in un cestino; Rexal Ford fermato e fotografato con la bimba in braccio due giorni prima del ritrovamento dei corpi; Villa Pamphili, Rexal Ford fotografato con la bimba due giorni prima del ritrovamento dei corpi: possibile est.

Villa Pamphili, Rexal Ford fotografato con la bimba due giorni prima del ritrovamento dei corpi: possibile estradizione anche negli Usa - Rexal Ford, cittadino americano di 46 anni arrestato in Grecia, è stato fotografato con la neonata in braccio due giorni prima del ritrovamento dei cadaveri della bambina e della madre a ... Segnala msn.com

Villa Pamphili, una nuova foto mostra Rexal Ford con la bambina in braccio il 5 giugno - il cittadino californiano accusato di avere ucciso la neonata e la sua mamma a Villa Doria Pamphilj - msn.com scrive

Rexal Ford, pubblicata una nuova foto del killer di Villa Pamphili: l'uomo con la bambina in braccio parla con la polizia - Rexal Ford, il killer della bambina trovata morta sabato scorso a Villa Pamphilj, spunta in una nuova foto diffusa dal programma Chi l'ha visto? Segnala ilgazzettino.it