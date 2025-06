La forza delle università non è persuadere ma chiarire la complessità.

La vera forza delle università non risiede nel persuadere, ma nel chiarire la complessità. Come sottolineò Max Weber nel 1917 all’Università di Monaco, la chiarezza rappresenta il risultato più prezioso che un docente può offrire. Dispiegare gli elementi analitici del reale, osservare con cura e prendersi il tempo di comprendere, permette di costruire una conoscenza solida e autentica, lontana da semplificazioni superficiali. Solo così si può davvero formare menti critiche e consapevoli.

Fabbri * In una lezione all’università di Monaco nel 1917 Max Weber indicò nella ’ chiarezza ’ il risultato più prezioso a cui un docente universitario potesse ambire. Chiarire come differente da persuadere. Dispiegare gli elementi analitici del reale, prendersi il tempo di osservarli bene, coprendosi l’occhio destro e poi l’occhio sinistro. Invece che assemblarli frettolosamente a proprio gusto, a uso e consumo delle proprie (spesso poco fondate) convinzioni, da inculcare in menti ancora indifese. L’aggressione che stanno subendo le università americane è, anche, una aggressione alla chiarezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net