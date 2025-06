La folla tanta commozione e gli applausi | l' ultimo saluto a Carlo Legrottaglie

La folla, commossa e silenziosa, ha riempito le strade di Ostuni per rendere omaggio al brigadiere capo Carlo Legrottaglie. Un applauso interminabile ha accompagnato l’ultimo saluto, testimoniando affetto e gratitudine per un uomo che ha dato tutto per la sua comunità . Mentre il feretro lasciava la parrocchia Santa Maria della Chiesa, il ricordo di Carlo rimarrà vivo nel cuore di tutti. La sua memoria continuerà a ispirare generazioni future.

OSTUNI - Un applauso interminabile ha accompagnato l'uscita del feretro del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, al termine dei funerali celebrati da monsignor Gianfranco Saba, ordinario militare. Migliaia di persone si sono raccolte all’esterno della parrocchia Santa Maria della Chiesa, dove. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - La folla, tanta commozione e gli applausi: l'ultimo saluto a Carlo Legrottaglie

In questa notizia si parla di: legrottaglie - carlo - folla - tanta

Carabiniere ucciso a Francavilla Fontana, Carlo Legrottaglie morto durante un inseguimento: tra 10 giorni sarebbe andato in pensione. Caccia a due uomini - Tragedia a Francavilla Fontana: un carabiniere, Carlo Legrottaglie, è stato assassinato durante un inseguimento.

Il presidente Sergio Mattarella e le lacrime dei parenti di Carlo Legrottaglie ai funerali ad Ostuni: il carabiniere è stato ucciso da un bandito nel suo ultimo giorno di lavoro Vai su Facebook

La folla, tanta commozione e gli applausi: l'ultimo saluto a Carlo Legrottaglie; Brindisi i funerali del carabiniere ucciso.