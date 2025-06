La figlia e i parenti di Teresa Meneghetti in corteo Silvia Bindella | Chi ha ucciso mia madre è un assassino anche se ha 15 anni non avrà mai il mio perdono

In un’Italia scossa dal dolore, la famiglia di Teresa Meneghetti si mobilita con coraggio e determinazione, chiedendo giustizia per l’inaspettata tragedia che ha sconvolto via Verro. La loro richiesta è chiara: nessun alibi può giustificare un omicidio così grave, nemmeno l’età del giovane colpevole. La battaglia per verità e giustizia continua, perché il rispetto per le vittime non conosce compromessi. Appello della figlia di Teresa...

Milano, 14 giugno 2025 – “ Chiediamo giustizia per Teresa Meneghetti, l’ipotesi che a chi l’ha uccisa possa essere riconosciuta l’infermità mentale ci lascia allibiti: non può trasformarsi in un alibi ”. È questo uno degli slogan scanditi dalla figlia della 82enne uccisa, esattamente un mese fa, il 14 maggio, nel suo appartamento di via Verro al Vigentino da un 15enne figlio di una vicina di casa della pensionata. Appello della figlia di Terry: "Ora dalle parole ai fatti" Silvia Bindella è la figlia di Terry, com’era affettuosamente chiamata Teresa. Assieme al marito, alle figlie, ad amici e parenti ha organizzato un mini corteo che si è snodato nel primo pomeriggio di oggi fra piazza Missori e piazza San Fedele, alle spalle di Palazzo Marino, per ricordare la madre e perché il suo caso non sia dimenticato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La figlia e i parenti di Teresa Meneghetti in corteo. Silvia Bindella: “Chi ha ucciso mia madre è un assassino anche se ha 15 anni, non avrà mai il mio perdono”

