La Fifa ha un nuovo inno ufficiale Laura Pausini e Robbie Williams cantano ‘Desire’

La FIFA sorprende ancora: il nuovo inno ufficiale, "Desire", vede protagonisti Laura Pausini e Robbie Williams, pronti a infiammare il mondo del calcio. L’attesissima presentazione avverrà durante la cerimonia di apertura del Mondiale per Club, Inter Miami contro Al Ahly, alle 2 di domenica in Italia. Un connubio irresistibile di talento e passione che promette di accompagnare ogni emozione di questa grande competizione. La musica e il calcio si uniscono in un’armonia indimenticabile.

La Fifa avrà un nuovo inno ufficiale: Desire, che sarà presentato in occasione della cerimonia di apertura dell'opening match del Mondiale per Club, Inter Miami-Al Ahly (calcio d'inizio alle 2 di domenica in Italia). Lo hanno annunciato sui social la stessa Fifa e i due interpreti, Robbie Williams e Laura Pausini. Robbie Williams e Laura Pausini eseguiranno il brano in duetto in occasione della finale del torneo, che si terrà il 13 luglio al Metlife Stadium di East Rutherford (New Jersey).

