La Festa della Musica fra Irlanda e Tibet

trasforma il parco di Villa Campello in un palcoscenico globale, celebrando le sonorità più autentiche e coinvolgenti provenienti da ogni angolo del pianeta. Dalla tradizione irlandese ai ritmi vibranti dell’Africa, passando per le melodie spirituali del Tibet e dell’India, questa giornata promette di unire culture e generazioni attraverso la magia delle sette note. Un’esperienza imperdibile per gli amanti della musica e della scoperta.

Dalla musica irlandese ai ritmi dell'Africa, dalle zampogne della tradizione dell'India e del Tibet, passando per il folk da ballo, la musica popolare e i brani di giovani talenti. Un'intera giornata dedicata a una passione che unisce il mondo, quella per le sette note: è quanto proporrà oggi ad Albiate la prima edizione della "Festa della Musica", che si svolgerà dal primo pomeriggio a tarda sera nel parco di Villa Campello. L'iniziativa proporrà diversi concerti, per guidare a scoprire differenti stili e tradizioni musicali. Ad aprire le danze sarà, alle 14, una sfilata del locale Corpo Musicale Santa Cecilia, mentre dalle 14.

