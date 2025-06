La festa della discordia Botta e risposta a Muggiò tra sindaco Messina e Pd

La festa della discordia tra il sindaco Michele Messina e il PD di Muggiò infiamma il dibattito cittadino. Durante lo street food in piazza Cossetto, un'asserzione del primo cittadino ha scatenato polemiche: "Ben vengano le feste di destra, non ci interessa di chi è contro di noi". Tuttavia, il sindaco chiarisce: "Nel suo discorso...

Botta e risposta tra il sindaco Michele Messina (foto) e Riccardo Sala, capogruppo del Partito Democratico. Motivo dello scontro una frase detta dal primo cittadino durante lo street food in piazza Cossetto, sul palco per i consueti ringraziamenti istituzionali. "Ben vengano le feste di destra, non ci interessa di chi è contro di noi", la frase incriminata. Una frase però, fa sapere lo stesso sindaco, riportata solo in parte. "Nel suo discorso il sindaco ha rivendicato che le iniziative promosse dal Comune sarebbero feste di destra ", sostiene il capogruppo. "Parole che hanno sorpreso e lasciato perplessi molti.

