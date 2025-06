La festa dei cesenati Fiera di San Giovanni in tandem con la Notte Rosa

Preparati a vivere un’estate indimenticabile a Cesena! La Fiera di San Giovanni 2025, in collaborazione con la Notte Rosa, trasforma il cuore della città in un palcoscenico di solidarietà, musica e divertimento. Dal 20 al 24 giugno, oltre 50 eventi tra concerti, dj set e spettacoli animeranno 12 punti strategici, creando un’atmosfera unica per cittadini e visitatori. Un’occasione da non perdere per celebrare cultura, unione e festa sotto il segno di San Giovanni e della riviera!

L'edizione 2025 della Fiera di San Giovanni, la grande festa organizzata dal 20 al 24 giugno sotto l'egida di Cesena Fiera e in sinergia con gli operatori commerciali del cuore della città, quest'anno si aprirà all'insegna della solidarietà, abbinandosi poi ai festeggiamenti della Notte Rosa in riviera e rilanciando con un programma che conta oltre 50 eventi dislocati in 12 punti spettacolo. Ogni sera ci saranno infatti concerti, dj set, danze, recital, rievocazioni storiche, esibizioni di magia e molto altro. Saranno immancabili i simboli della tradizione, come la lavanda (a cui è dedicata un'intera via), le trecce d'aglio e i fischietti di zucchero.

