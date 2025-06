La fede nel pallone è cieca Per colpa dell’Inter non usciamo più

Cara Caterina, spesso ci troviamo a confrontarci con passioni che sembrano insormontabili, come la fede calcistica del nostro partner. È giusto considerarla un elemento fondamentale o si tratta di un divertente passatempo da non far pesare nelle decisioni di coppia? E se qualcosa per noi è futile, deve comunque essere rispettato perché importante per l’altro? La risposta potrebbe risiedere nel trovare un equilibrio tra passione e rispetto reciproco.

Cara Caterina, ti scrivo per sottoporti un quesito che credo affligga almeno la metà di noi donne: la fede calcistica del nostro compagno deve essere compresa e considerata importante oppure è un qualcosa di futile, che quindi non dovrebbe influire nella pianificazione delle uscite di coppia? Inoltre, ciò che non è importante per me, siccome è importante per il mio partner, va necessariamente rispettato? Anche io ho una squadra del cuore ma per me viene prima altro. Si tratta pur sempre di un hobby. Per me le cose importanti sono altre e passare del tempo di qualità con il mio fidanzato è una di queste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La fede nel pallone è cieca. “Per colpa dell’Inter non usciamo più”

In questa notizia si parla di: fede - pallone - cieca - colpa

La fede nel pallone è cieca. “Per colpa dell’Inter non usciamo più” - Il mio ragazzo mette il calcio al primo posto e io mi sento trascurata. Segnala msn.com