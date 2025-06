La fame di case popolari Assegnati 50 alloggi all’anno

Ogni anno, solo 50 famiglie nell’Unione dei Comuni Valle del Savio riescono ad accedere a un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, lasciando tante altre in attesa. Un dato che evidenzia una domanda crescente rispetto all’offerta, in un contesto di mercato immobiliare caratterizzato da alloggi sfitti e prezzi in costante aumento. L’assessora Carmelina Labruzzo fa il punto sulla situazione e propone soluzioni per rispondere a questa emergenza sociale.

Sono tra 40 e 50 ogni ano le famiglie che riscono ad ottenere l’assegnazione di un alloggio di Edilizia residenziale pubblica (Erp) nell’ Unione dei Comuni Valle del Savio. Un numero purtroppo largamente insufficiente per far fronte alle richieste di alloggi di famiglie a basso reddito, in un mercato immobiliare con migliaia di alloggi sfitti e prezzi in continua ascesa. L’assessora comunale ai servizi per le persone Carmelina Labruzzo fa il punto della situazione su un quadro generale di 1.165 alloggi distribuiti sul territorio dei sei comuni dell’Unione (Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto), di cui la quasi totalità è occupata, con appena una trentina in attesa di ristrutturazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La fame di case popolari. Assegnati 50 alloggi all’anno

