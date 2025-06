La donna morta con la sua bambina neonata arrestato Rexal Ford | cosa sappiamo

Una scena sconvolgente nel parco di Villa Pamphili: il ritrovamento di una donna senza vita e della sua neonata ha scosso Roma. Dopo giorni di indagini, il mistero sembra svelarsi con l’arresto di Rexal Ford, sospettato di essere coinvolto nel terribile episodio. Cosa sappiamo finora? E quali sono le implicazioni di questa tragica vicenda? Approfondiamo i dettagli che stanno facendo tremare la capitale.

Il cadavere di una donna, nuda, chiusa in un sacco sotto a una siepe, a poca distanza quello della sua bimba di pochi mesi: iniziava così una settimana fa nel parco di Villa Pamphili, a Roma, un giallo che potrebbe essersi risolto ieri, venerdì 13 giugno con il fermo di Rexal Ford, un cittadino. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - La donna morta con la sua bambina neonata, arrestato Rexal Ford: cosa sappiamo

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, presunto killer Rexal Ford, americano come la donna e la bambina e con precedenti - Una svolta cruciale nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: dopo quasi una settimana di ricerche, il sospettato Rexal Ford, 46 anni, è stato catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos, grazie al suo cellulare che lo aveva tradito.

Rexal Ford è indiziato dell'omicidio della donna e della donna e della bambina a Villa Pamphili. Ma aveva soldi per un aereo per la Grecia Vai su Facebook

#VillaPamphili Donna e bimba morte. L'uomo fermato in Grecia è un cittadino americano di 46 anni. Si chiama Rexal Ford. Avrebbe precedenti negli #Usa Vai su X

