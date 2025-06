La corte dei complotti di Giovanni Volponi alla Fonte dei Poeti

Vieni a scoprire i segreti nascosti dietro le trame di "La Corte dei Complotti" di Giovanni Volponi, un affascinante romanzo storico che ti trascinerà tra intrighi e misteri. Questa sera alle 18 presso la suggestiva Fonte dei Poeti di Sant’Angelo in Lizzola, l’autore dialogherà con Antonella Micaletti, mentre Settimio Perlini darà vita, grazie all’intelligenza artificiale, alla protagonista femminile. Un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo di enigmi e passioni.

Oggi alle ore 18 alla Fonte dei Poeti di Sant’Angelo in Lizzola, in occasione della Notte Romantica, si terrà la presentazione del romanzo storico La Corte dei Complotti di Giovanni Volponi (nella foto con il libro). Dialogherà con l’autore Antonella Micaletti, docente di storia dell’arte contemporanea, e Settimio Perlini proporrà, attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale, una ricostruzione visiva del personaggio femminile protagonista, ambientata nella Urbino quattrocentesca; il libro infatti narra le vicende di Oddantonio da Montefeltro, primo duca di Urbino, con uno stile vivido e ricco di dialoghi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “La corte dei complotti“ di Giovanni Volponi alla Fonte dei Poeti

In questa notizia si parla di: corte - complotti - giovanni - volponi

La mattina del 3 giugno si è tenuto l'incontro di restituzione del PCTO della classe 3C basato sul libro "La corte dei complotti" dello scrittore urbinate Giovanni Volponi. Oltre all’autore era presente in aula anche Alessandra Ubaldi del Laboratorio Artigianale “G Vai su Facebook

“La corte dei complotti“ di Giovanni Volponi alla Fonte dei Poeti; Presentazione del romanzo storico “La Corte dei Complotti” di Giovanni Volponi con le donne del Cif; Alla Biblioteca Gambalunga, venerdì 18 ottobre alle ore 18, Giovanni Volponi presenta il libro “La corte dei complotti”.

“La corte dei complotti“ di Giovanni Volponi alla Fonte dei Poeti - Oggi alle ore 18 alla Fonte dei Poeti di Sant’Angelo in Lizzola, in occasione della Notte Romantica, si terrà la ... Riporta msn.com

Il romanzo storico di Giovanni Volponi presentato all’Isia - Giovanni Volponi ha presentato all’Isia di Urbino il suo primo romanzo, dopo tre libri dedicati alla storia locale. Scrive ilrestodelcarlino.it

I complotti alla corte dei Malatesta - nell’incontro che vedrà protagonisti Stefano Pivato e Giovanni Volponi, autore del romanzo giallo storico La Corte dei complotti (pubblicato da Leardini), in cui narra la breve e intensa vita ... Scrive msn.com