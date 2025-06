La Cooperativa Toscana Giaggiolo sul podio degli Oscar Green di Coldiretti

La cooperativa toscana Giaggiolo si aggiudica un prestigioso riconoscimento agli Oscar Green di Coldiretti, confermando il suo ruolo di eccellenza nell’agricoltura aretina. Un trionfo che celebra l’impegno sostenibile e innovativo, portando il volto positivo del settore agricolo italiano sotto i riflettori nazionali. Dopo un 2024 ricco di successi, questa vittoria rafforza ancora di più la reputazione della cooperativa come esempio virtuoso di collaborazione e rispetto per la terra.

Un trionfo anche quest'anno per l'agricoltura aretina. La Cooperativa Toscana Giaggiolo sul podio dell'Oscar Green Nazionale, il premio di Coldiretti Giovani Impresa nella categoria "Coltiviamo insieme" nell'ambito del villaggio contadino di Udine. Dopo un 2024 che aveva visto la Coldiretti.

