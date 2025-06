La Cina scommette su Shenzhen per vincere la guerra tecnologica contro gli Usa

Valorizzare Shenzhen come fulcro dell’innovazione e della competitività globale sarà la chiave per la Cina nel suo percorso verso la supremazia tecnologica. Dopo aver rivoluzionato le politiche di apertura negli anni ’80, questa metropoli torna a giocare un ruolo decisivo in un panorama internazionale sempre più competitivo. Shenzhen, con il suo spirito imprenditoriale e innovativo, è pronta a guidare il futuro economico della Cina, dimostrando che il suo destino è ancora scritto nel segno del successo.

Toccherà ancora a Shenzhen guidare lo sviluppo economico della Cina. Lo aveva già fatto negli Anni 80 con risultati eccellenti, diventando il laboratorio delle politiche di apertura e modernizzazione di Deng Xiaoping. Ora è chiamata a farlo di nuovo nel pieno della guerra commerciale e tecnologica con gli Stati Uniti. Il governo di Pechino ha affidato un nuovo obiettivo a questa megalopoli da 18 milioni di abitanti, epicentro della Silicon Valley cinese e sede di molte delle principali società hi-tech del Paese: promuovere «l'integrazione delle filiere dell'innovazione, dell'industria, del capitale e dei talenti» con l'intento di replicare poi il modello su scala nazionale.

