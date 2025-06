La chiesa monzese fra i luoghi del cuore più amati dagli italiani | è fra le prime nella classifica Fai

La chiesa di San Maurizio a Monza, nota anche come la chiesa della Monaca di Monza, conquista il cuore degli italiani con oltre 22.676 voti. Posizionatasi al dodicesimo posto nella classifica dei “Luoghi del Cuore” del FAI, questa storica gemma si distingue per il suo fascino unico e il valore culturale che rappresenta. Un vero e proprio simbolo di Monza, questa chiesa continua a incantare e a raccogliere l’affetto di tutti, mantenendo vivo il patrimonio del nostro paese.

