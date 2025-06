La Cascina dei Poveri trionfa | Il complesso decimo in regione tra i Luoghi del cuore del Fai

La Cascina dei Poveri nel rione di Beata Giuliana conquista un meritato riconoscimento, trionfando tra i “Luoghi del cuore” del FAI in Lombardia. Questo storico complesso, simbolo di storia e comunità, si distingue per il sostegno dei cittadini, che con oltre 9.200 preferenze lo collocano al 44° posto a livello nazionale. Un risultato che valorizza l’impegno collettivo e rafforza la volontà di preservare questo patrimonio unico. La passione di molti ha reso possibile questa grande vittoria, dimostrando che insieme si può fare la differenza.

La Cascina dei Poveri nel rione di Beata Giuliana è sempre più “Luogo del cuore del Fai“. Lo storico complesso è l’unico a rappresentare la provincia di Varese tra i primi dieci nella speciale graduatoria del Fai in Lombardia, con 9.275 preferenze, al 44esimo posto a livello nazionale tra i beni da salvare più votati. Un risultato che è motivo di soddisfazione per i tanti cittadini che negli ultimi anni – grazie alla mobilitazione del professor Tito Olivato che ha con passione riacceso l’attenzione sulla cascina – stanno sostenendo iniziative ed eventi promossi dall’associazione Riabitare per salvare questo luogo storico e riqualificarlo con destinazione culturale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it