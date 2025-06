La casa di accoglienza Fratelli Tutti chiude per sanificazione una sessantina di persone in albergo

La casa di accoglienza Fratelli Tutti, cuore pulsante di speranza per i senza fissa dimora di via Sardegna, chiude temporaneamente per una sanificazione approfondita. Circa sessanta persone sono state trasferite in hotel per garantire sicurezza e continuità di assistenza. Mentre il cancello sbarrato simboleggia questa pausa forzata, l’obiettivo è tornare presto a offrire un rifugio sicuro e un aiuto concreto alle persone più vulnerabili.

Cancello sbarrato a "Fratelli Tutti". Il centro di accoglienza nei locali di via Sardegna del Collereale, punto di riferimento per i senza fissa dimora e pronto soccorso sociale, risulta chiuso da martedì scorso. La chiusura è stata disposta per poter avviare interventi di sanificazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - La casa di accoglienza "Fratelli Tutti" chiude per sanificazione, una sessantina di persone in albergo

In questa notizia si parla di: accoglienza - fratelli - tutti - sanificazione

La casa di accoglienza Fratelli Tutti chiude per sanificazione, una sessantina di persone in albergo.

“Fratelli tutti”, la Chiesa dell’accoglienza di papa Francesco - L’enciclica Fratelli tutti dell’ottobre del 2020 accoglie tutto ciò e lo sistematizza ... Lo riporta repubblica.it

Papa Francesco per Natale: "Accoglienza, siamo tutti fratelli anche nella diversità" - "Siamo tutti fratelli" e "le nostre differenze non sono un danno o un pericolo", ma "una ricchezza". Come scrive quotidiano.net

Urbi et orbi, l'augurio del Papa per Natale: "Più accoglienza, siamo tutti fratelli anche se diversi" - Fraternità nella diversità, con un pensiero a tutti quei paesi del mondo martoriati dalla guerra e dalla fame. Lo riporta repubblica.it