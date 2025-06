La casa degli orrori Massacra la madre per quindici euro

Una vicenda drammatica che scuote la nostra comunità, evidenziando come i fantasmi del passato possano ritorcersi contro chi dovrebbe essere il porto sicuro della vita. La brutalità di un giovane di appena 23 anni, tornato dalla comunità di recupero, rivela le ombre di un dolore irrisolto e di un disagio che ancora non trova soluzione. La giustizia interviene per fermare questa spirale di violenza, ma ci lascia domande sul percorso di riabilitazione e sulla tutela delle vittime.

È uscito dalla comunità di recupero ed è tornato a casa. Qui avrebbe ripreso a maltrattare e picchiare la madre. Calci, pugni. E poi, ancora, insulti, minacce, spintoni, persino bastonate. Una rabbia cieca, che il giovane avrebbe sfogato sulla donna nei momenti di follia o di fronte a richieste di denaro rifiutate. Un 23enne riminese, già sottoposto ad obbligo di firma, è stato arrestato dalla polizia di Stato e condotto in carcere su disposizione del giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini, a seguito della richiesta avanzata dal pubblico ministero Davide Ercolani. La misura cautelare si è resa necessaria per la gravità dei reati contestati: maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza privata, tutti commessi ai danni della madre convivente, sottoposta per anni a una lunga sequenza di soprusi e aggressioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La casa degli orrori. Massacra la madre per quindici euro

